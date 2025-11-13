На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Шотландии нашли древнейший гриб возрастом 407 миллионов лет

NewPhy: в окаменелости растения возрастом 407 млн лет нашли древний гриб
true
true
true
close
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из лаборатории Сейнсбери Кембриджского университета (SLCU) обнаружили новый вид древнего симбиотического гриба, сохранившегося в окаменелости растения возрастом около 407 миллионов лет. Микроорганизм обнаружили на территории шотландских сланцев Уиндфилда. Результаты исследования опубликованы в журнале New Phytologist (NewPhy).

Находка выступает свидетельством одного из первых взаимодействий между растениями и грибами — микоризе. Это симбиотический союз, при котором грибы помогают усваивать воду и питательные вещества, а растения снабжают их сахарами. Такое партнерство лежит в основе большинства современных экосистем и играет важную роль в питании растений.

Новый вид гриба получил название Rugososporomyces lavoisierae. Он образовывал симбиотические связи с древним растением Aglaophyton majus и стал вторым известным грибом, связанным с этим видом.

Для изучения образца ученые применили современные методы микроскопии, позволившие различить грибные и растительные клетки. Анализ световых сигнатур — уникальных «оптических отпечатков» древних тканей — помог подтвердить наличие гриба даже спустя сотни миллионов лет после исчезновения его ДНК.

«Присутствие арбускул (разветвленных нитевидных образований грибов) показывает, что гриб не паразитировал на растении, а существовал с ним в взаимовыгодном союзе, обменивая минералы, например фосфор, на сахара. Открытие помогает понять, как растения и грибы совместно осваивали сушу и формировали экосистемы, ставшие основой современной жизни», — пояснила руководитель исследования, доктор Кристин Струллу-Дерриен.

Ранее ученые предложили использовать плесень для лечения ран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами