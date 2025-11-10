На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кофе снижает риск нарушения сердечного ритма, выяснили ученые

JAMA: кофе снижает риск развития фибрилляции предсердий на 39%
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Употребление кофе может снизить риск фибрилляции предсердий (ФП) — распространенного нарушения сердечного ритма, которое вызывает учащенное и нерегулярное сердцебиение и может привести к инсульту или сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

Ранее врачам рекомендовалось ограничивать кофеин для пациентов с заболеваниями сердца из-за риска усиления симптомов аритмии. Однако новое исследование показало обратное: употребление одной чашки кофе в день снижает вероятность развития фибрилляции предсердий на 39%.

В исследовании участвовали 200 человек с персистирующей формой ФП или трепетанием предсердий — при такой патологии скорость сокращения предсердий повышается до 200–400 ударов в минуту. Участникам была назначена электрическая кардиоверсия — процедура восстановления нормального сердечного ритма. Испытуемых разделили на две группы: первая ежедневно выпивала по крайней мере одну чашку кофе, вторая полностью исключала кофеин из рациона на шесть месяцев.

Результаты показали: у тех, кто употреблял кофе, риск повторного развития аритмии оказался значительно ниже. Исследователи предполагают, что кофе может оказывать противовоспалительный эффект, а также «вытеснять» из рациона сладкие, алкогольные и энергетические напитки напитки, снижая общую нагрузку на сердце.

Ранее была названа оптимальная норма кофе, чая и воды для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами