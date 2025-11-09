На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа диета для здоровья мочевого пузыря

JHPN: средиземноморская диета помогает контролировать работу мочевого пузыря
Shutterstock

Средиземноморская диета снижает риск развития гиперактивности мочевого пузыря — состояния, при котором возникает частое и внезапное желание мочеиспускания. К такому выводу пришли ученые из Университета Ланьчжоу (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Health, Population, and Nutrition (JHPN).

Авторы проанализировали данные более 23 тысяч взрослых американцев моложе 65 лет, собранные в ходе Национального исследования состояния здоровья и питания за 2005–2018 годы. Участников разделили на группы в зависимости от того, насколько строго они следовали принципам средиземноморской диеты. Этот тип питания включает множество овощей и фруктов, а также рыбы, орехов и оливкового масла.

Оказалось, что у людей с самой высокой приверженностью этой диете вероятность развития гиперактивного мочевого пузыря была значительно ниже, Даже после учета множества факторов — возраста, пола, уровня дохода, образования, наличия хронических заболеваний и привычек вроде курения и употребления алкоголя — эта связь сохранялась.

Ученые объяснили, что при ГПМ мышечная оболочка мочевого пузыря начинает сокращаться даже при небольшом наполнении. Такое нарушение встречается у людей любого возраста, но чаще наблюдается у пожилых.

По словам исследователей, результаты указывают на то, что рацион, основанный на растительных продуктах и полезных жирах, может благотворно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на здоровье мочевыводящих путей.

