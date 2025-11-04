Силовые тренировки защищают от диабета эффективнее бега

Ученые из Института биомедицинских исследований Фралина при Технологическом институте Вирджинии установили, что силовые тренировки могут быть эффективнее бега в борьбе с ожирением и диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Влияние аэробных и силовых нагрузок сравнивали в эксперименте на мышах. На первом этапе животных кормили пищей с высоким содержанием жиров до возникновения у них ожирения и гипергликемии (избытка глюкозы в крови).

Чтобы провести прямое сравнение, исследователи создали уникальную модель тренировок с отягощением: мыши жили в клетках с утяжеленными крышками, которые нужно было поднимать, чтобы добраться до еды. Так они выполняли движения, напоминающие человеческие приседания.

Другая группа животных получила доступ к беговым колесам, а мыши из контрольной группы вели малоподвижный образ жизни. В течение восьми недель ученые отслеживали массу тела, уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину и состав тела грызунов.

Результаты показали: обе формы активности снижали количество подкожного и висцерального жира и улучшали показатели обмена глюкозы. Однако силовые тренировки обеспечили более выраженную защиту от инсулинорезистентности и помогали эффективнее регулировать уровень сахара в крови.

«И бег, и поднятие тяжестей уменьшают количество жира в области живота и под кожей, а также улучшают передачу сигналов инсулина в скелетных мышцах. Однако полученные нами результаты представляют собой хорошую новость для людей, которые по разным причинам не могут заниматься упражнениями на выносливость — силовые тренировки не менее, а то и более эффективны в борьбе с диабетом», — отметил руководитель исследования, профессор Чжэнь Янь.

