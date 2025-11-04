На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовые тренировки защищают от диабета эффективнее бега

JSHS: силовые тренировки регулируют уровень сахара в крови эффективнее бега
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Института биомедицинских исследований Фралина при Технологическом институте Вирджинии установили, что силовые тренировки могут быть эффективнее бега в борьбе с ожирением и диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Влияние аэробных и силовых нагрузок сравнивали в эксперименте на мышах. На первом этапе животных кормили пищей с высоким содержанием жиров до возникновения у них ожирения и гипергликемии (избытка глюкозы в крови).

Чтобы провести прямое сравнение, исследователи создали уникальную модель тренировок с отягощением: мыши жили в клетках с утяжеленными крышками, которые нужно было поднимать, чтобы добраться до еды. Так они выполняли движения, напоминающие человеческие приседания.

Другая группа животных получила доступ к беговым колесам, а мыши из контрольной группы вели малоподвижный образ жизни. В течение восьми недель ученые отслеживали массу тела, уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину и состав тела грызунов.

Результаты показали: обе формы активности снижали количество подкожного и висцерального жира и улучшали показатели обмена глюкозы. Однако силовые тренировки обеспечили более выраженную защиту от инсулинорезистентности и помогали эффективнее регулировать уровень сахара в крови.

«И бег, и поднятие тяжестей уменьшают количество жира в области живота и под кожей, а также улучшают передачу сигналов инсулина в скелетных мышцах. Однако полученные нами результаты представляют собой хорошую новость для людей, которые по разным причинам не могут заниматься упражнениями на выносливость — силовые тренировки не менее, а то и более эффективны в борьбе с диабетом», — отметил руководитель исследования, профессор Чжэнь Янь.

Ранее был назван простой способ улучшить работу сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами