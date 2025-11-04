На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые призвали мужчин чаще говорить о здоровье простаты

OH: каждый третий мужчина предпочитает стресс разговору о простате
close
Depositphotos

Опрос, проведенный клиникой Orlando Health в США, показал, что 38% мужчин скорее выберут стрессовые ситуации — например, наблюдать за поражением любимой команды или стоять в пробке, — чем поговорят с врачом о здоровье простаты. Такая скрытность часто приводит к поздней диагностике и осложнениям. Об этом сообщает Orlando Health (OH).

«Простата — это железа, окружающая мочеиспускательный канал. С возрастом она обычно увеличивается, что связано с гормональными и наследственными факторами», — объяснил уролог Джей Амин.

По его словам, около 60% мужчин к 60 годам и до 80% к 80 годам сталкиваются с увеличением простаты, которое вызывает частые или затрудненные мочеиспускания, особенно ночью. Несмотря на то что симптомы заметно ухудшают качество жизни, многие мужчины откладывают визит к врачу.

Современные малоинвазивные процедуры, такие как HoLEP (гольмиевая лазерная энуклеация простаты), позволяют устранить проблему через мочеиспускательный канал без разрезов и с минимальным восстановительным периодом. Как отмечает Амин, повторного вмешательства требует лишь около 1% пациентов даже спустя 20 лет.

«Я оперировал мужчину, который 19 месяцев жил с катетером, и теперь он снова может мочиться самостоятельно», — рассказал врач.

Пациент клиники, 50-летний марафонец Крис Голден, признался, что раньше постоянно искал туалет в самых неудобных ситуациях, а после операции смог вернуться к нормальной жизни.

Медики напоминают, что своевременное обращение к врачу при первых симптомах помогает избежать хронических осложнений и вернуть привычное качество жизни.

Ранее были названы опасные для подвижности пожилых продукты.

