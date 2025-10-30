На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан препарат, ускоряющий заживление ран при диабете

CCB: молекула RAGE406R ускоряет заживление ран при диабете
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Олбани (США) разработали экспериментальный препарат, который способен блокировать хроническое воспаление и ускорять заживление ран у людей с диабетом. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Chemical Biology (CCB).

Новый препарат представляет собой низкомолекулярное соединение под названием RAGE406R. Оно подавляет внутриклеточную реакцию, лежащую в основе многих диабетических осложнений. В отличие от существующих методов, контролирующих только уровень сахара в крови, новое средство направлено на лечение воспаления, характерного для этого заболевания.

Ученые объяснили: в организме людей с диабетом накапливаются так называемые конечные продукты гликирования, активирующие рецептор RAGE на поверхности клеток. Этот рецептор запускает каскад реакций с участием белка DIAPH1, что приводит к хроническому воспалению, повреждению сосудов и замедленному восстановлению тканей. RAGE406R блокирует связывание этих молекул, тем самым прерывая патологический процесс.

Препарат уже показал эффективность при тестировании на клетках человека и на лабораторных животных: он снижал уровень медиаторов воспаления в крови пациентов с диабетом первого типа, ускорял заживление ран и уменьшал воспалительную реакцию у мышей с диабетом второго типа.

«RAGE406R нацелен на важнейший сигнальный путь, связанный с воспалением при диабете, — отметил профессор Александр Шехтман, соавтор работы. — В дальнейшем мы планируем изучить механизм его действия с помощью структурных и молекулярных методов и подготовить препарат к клиническим испытаниям».

Ранее был раскрыт естественный механизм защиты от диабета.

