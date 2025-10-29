Названа главная опасность просроченных орехов

Афлатоксины в заплесневелых орехах могут повысить риск развития рака и повреждения ДНК. Об этом изданию The Conversation рассказал Брэд Райсфелд, профессор биомедицинской инженерии и общественного здравоохранения Университета штата Колорадо.

По словам специалиста, многие продукты растительного происхождения портятся из-за грибков, образующих плесень зеленого, желтого, черного или белого цвета. Эти микроорганизмы нередко вырабатывают токсичные вещества — микотоксины.

Наиболее опасные из них — афлатоксины, которые производят грибки Aspergillus flavus и A. parasiticus. Они часто поражают зерна кукурузы, рис, сорго и арахис. Афлатоксины образуют соединения, способные связываться с ДНК и вызывать мутации. Также эксперт отмечает, что афлатоксины представляют собой мощные карцерогены. Их употребление повышает риск повреждения печени и развития рака, особенно у людей с гепатитом B.

«Другая группа опасных патогенов — грибки рода Fusarium, поражающие пшеницу, ячмень и кукурузу. Они вырабатывают трихоцены и фумонизин B1 — вещества, способные раздражать пищеварительный тракт и со временем повреждать печень и почки», — поясняет Райсфелд.

Эксперт подчеркивает, что безопасного уровня воздействия афлатоксинов не существует. Поэтому продукты с признаками плесени, обесцвечиванием, сморщенностью или затхлым запахом следует без колебаний выбрасывать.

