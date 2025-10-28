На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа оптимальная продолжительность прогулки для поддержания здоровья сердца

AIM: одна длительная прогулка в день полезнее нескольких коротких
Hanna Yeremchuk/Shutterstock/FOTODOM

Люди, делающие менее восьми тысяч шагов в день, живут дольше и реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если ходят долгими, непрерывными отрезками, а не короткими. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые проанализировали данные 33 560 участников британского биобанка UK Biobank, которые в среднем проходили 5 165 шагов в день. Все они были разделены на четыре группы в зависимости от длительности ходьбы без перерыва: менее 5 минут, от 5 до 10 минут, от 10 до 15 минут, 15 минут и более. Оказалось, что почти половина (42,9%) участников делали шаги преимущественно короткими сериями менее пяти минут, и только 8% совершали длительные прогулки по 15 минут и более.

Различия в риске болезней сердца оказались поразительными. Через 9,5 года наблюдения смертность среди тех, кто ходил короткими отрезками, составила 4,36%, тогда как среди тех, кто ходил дольше 15 минут, — всего 0,8%.

Авторы исследования подчеркивают, что общее количество шагов остается важным, но способ их накопления не менее значим. Чтобы улучшить здоровье сердца и сосудов, людям с малой активностью стоит включать в день хотя бы одну-две 10–15-минутные целенаправленные прогулки, а не разбивать шаги на короткие перемещения по дому или офису.

Ранее ученые предупредили об опасности фитнес-приложений для психики.

