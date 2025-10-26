На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли возможную причину «солнечного дождя»

AstroJ: причиной дождей на солнце оказались железо, магний и кремний
true
true
true
close
Shutterstock

На Солнце, гигантском термоядерном шаре, действительно идет дождь — но из перегретой плазмы. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета выяснили, что образование этого необычного «осадка» связано с быстрыми потоками таких элементов, как железо, кремний и магний. Их работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJ).

Корональный дождь — это поток плотных, относительно холодных капель плазмы, падающих из короны Солнца, внешнего слоя его атмосферы, обратно к поверхности. Подобно тому как капли воды на Земле следуют за воздушными потоками, частицы плазмы движутся вдоль солнечных магнитных полей, образуя огромные дуги высотой до пяти диаметров Земли.

Ранее ученые полагали, что содержание химических элементов в солнечной короне остается постоянным. Однако новые расчеты показали, что именно колебания состава вещества могут запускать корональные дожди.

«Модели, которые допускают изменения в содержании элементов, позволяют объяснить появление дождя всего за 35 минут, тогда как старым моделям требовались часы или даже дни нагрева», — отметил соавтор исследования Люк Бенавиц.

По словам исследователей, изменения в концентрации элементов влияют на потерю лучистой энергии в короне, вызывая резкое охлаждение отдельных участков и падение плазмы в виде «дождя».

«Изменение содержания элементов имеет решающее значение для понимания охлаждения плазмы в атмосфере Солнца и, как мы показали, может напрямую вызывать корональный дождь», — говорится в статье.

Это открытие не только приближает ученых к разгадке природы солнечного дождя, но и ставит новые вопросы о механизме нагрева короны — одной из самых загадочных областей Солнца.

«Возможно, нам придется пересмотреть наши представления о том, как нагревается солнечная атмосфера. Это открывает простор для новых исследований», — добавил соавтор работы Джеффри Рип.

Ранее ученые предупредили о росте солнечной активности через несколько дней.

