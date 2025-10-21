На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала нерабочие методы борьбы с простудой

Infosalus: чеснок и вдыхание пара не помогут облегчить симптомы простуды
Freepik.com

Лук, чеснок, витамин C, паровые ингаляции и растительные препараты (эхинацея) при лечении простуды не имеют доказанной эффективности. Об этом рассказала врач Гваделупе Блай (Национальный университет дистанционного образования Испании) в интервью изданию Infosalus.

Эксперт она подчеркнула: ни одно из «народных» средств не способно устранить вирус или существенно облегчить течение заболевания. Запах лука может дополнительно раздражать слизистые, а чеснок, несмотря на наличие умеренных антибактериальных свойств, способен вызывать желудочные расстройства.

Также врач предостерегла от вдыхания горячего пара: хотя он может временно облегчить заложенность носа, пар не уничтожает вирусы. Кроме того, во время неаккуратных ингаляций повышается риск ожогов дыхательных путей. Блай подчеркнула, что использование эхинацеи и других растительных средств не подтверждено клинически и не рекомендуется.

«Что касается леденцов с цинком, данные о них противоречивы: при применении в первые сутки они могут сократить продолжительность болезни, но возможны побочные эффекты, включая тошноту и токсичность», — отметила эксперт.

В числе эффективных методов облегчения простуды врач назвала: употребление меда, промывание носа раствором соли, полоскание горла, увлажнение воздуха и обильное питье.

Ранее россиянам рассказали, почему сезон ОРВИ начался раньше обычного.

