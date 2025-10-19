Ученый развеял миф об опасности модного гигантского винограда

Крупный размер ягод популярного сорта винограда «Шайн Мускат» является результатом работы селекционеров, а не воздействия опасных пестицидов, гормонов роста или «химии». Об этом «Газете.Ru» сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ).

По словам эксперта, сорт был выведен в Японии в 1988 году с помощью классической селекции. Ученые в течение нескольких лет скрещивали разные виды винограда, отбирая растения с нужными характеристиками: крупными плотными ягодами, отсутствием косточек, насыщенным вкусом и устойчивостью к болезням. Ученый объяснил: генетическая особенность «Шайн Муската» — увеличенное количество клеток и межклеточного пространства — обеспечивает его впечатляющий размер.

«Это результат долгой и кропотливой селекции, а не результат воздействия стимуляторов роста. Химикаты могут использоваться в виноградарстве только для защиты от вредителей и не способны влиять на размер плодов», — подчеркнул Фаустов.

Специалист также развеял миф о винограде как о диетическом продукте. По его словам, «Шайн Мускат» не уступает другим сортам по энергетической ценности и требует умеренности в употреблении. Особенно осторожными стоит быть людям, следящим за весом, и пациентам с метаболическими нарушениями.

«Несмотря на мягкий вкус с фруктово-цветочными нотами, уровень сахара в «Шайн Мускате» составляет около 2-2,5 чайных ложеки на 100 граммов — как и у большинства других сладких сортов. Калорийность — от 69 до 80 ккал на 100 г», — резюмировал ученый.

Эксперт отметил, что виноград богат витаминами группы В, витамином К, калием, а также антиоксидантами. Благодаря плотной кожуре он содержит рутин (витамин Р), который укрепляет сосуды, и ресвератрол — вещество с противовоспалительными свойствами. Также в кожице могут накапливаться танины — соединения с антибактериальным эффектом.

Единственный потенциальный риск, как и у любого импортного фрукта, может быть связан с остаточными пестицидами. Однако, как подчеркнули в ПНИПУ, импортируемый виноград проходит обязательный фитосанитарный контроль на границе.

