На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый развеял миф об опасности модного гигантского винограда

ПНИПУ: крупный виноград Шайн Мускат вывели не с помощью гормонов роста
true
true
true
close
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

Крупный размер ягод популярного сорта винограда «Шайн Мускат» является результатом работы селекционеров, а не воздействия опасных пестицидов, гормонов роста или «химии». Об этом «Газете.Ru» сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ).

По словам эксперта, сорт был выведен в Японии в 1988 году с помощью классической селекции. Ученые в течение нескольких лет скрещивали разные виды винограда, отбирая растения с нужными характеристиками: крупными плотными ягодами, отсутствием косточек, насыщенным вкусом и устойчивостью к болезням. Ученый объяснил: генетическая особенность «Шайн Муската» — увеличенное количество клеток и межклеточного пространства — обеспечивает его впечатляющий размер.

«Это результат долгой и кропотливой селекции, а не результат воздействия стимуляторов роста. Химикаты могут использоваться в виноградарстве только для защиты от вредителей и не способны влиять на размер плодов», — подчеркнул Фаустов.

Специалист также развеял миф о винограде как о диетическом продукте. По его словам, «Шайн Мускат» не уступает другим сортам по энергетической ценности и требует умеренности в употреблении. Особенно осторожными стоит быть людям, следящим за весом, и пациентам с метаболическими нарушениями.

«Несмотря на мягкий вкус с фруктово-цветочными нотами, уровень сахара в «Шайн Мускате» составляет около 2-2,5 чайных ложеки на 100 граммов — как и у большинства других сладких сортов. Калорийность — от 69 до 80 ккал на 100 г», — резюмировал ученый.

Эксперт отметил, что виноград богат витаминами группы В, витамином К, калием, а также антиоксидантами. Благодаря плотной кожуре он содержит рутин (витамин Р), который укрепляет сосуды, и ресвератрол — вещество с противовоспалительными свойствами. Также в кожице могут накапливаться танины — соединения с антибактериальным эффектом.

Единственный потенциальный риск, как и у любого импортного фрукта, может быть связан с остаточными пестицидами. Однако, как подчеркнули в ПНИПУ, импортируемый виноград проходит обязательный фитосанитарный контроль на границе.

Ранее был развеян миф о полезном компоненте вина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами