Названы три неочевидных продукта для борьбы с хроническим запором

Киви, ржаной хлеб и минеральная вода с высоким содержанием солей помогают облегчить симптомы хронического запора, улучшая частоту и консистенцию стула. К такому выводу пришли специалисты Королевского колледжа Лондона. Их работа опубликована в журнале Neurogastroenterology & Motility (NeuroMo).

В ходе работы ученые проанализировали около 75 ранее опубликованных клинических исследований. Результаты показали: наряду с указанными продуктами эффективность также показали добавки с шелухой подорожника (псиллиумом), отдельные штаммы пробиотиков и оксид магния. Эти средства способствовали нормализации работы кишечника и улучшали общее самочувствие.

Авторы подчеркнули, что вопреки распространенным советам, увеличение потребления клетчатки не всегда обеспечивает положительный эффект. Клетчатка (пищевые волокна) — компоненты растительной пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами.

Различают растворимую и нерастворимую клетчатку. Растворимая клетчатка под действием воды преобразуется в гелеобразное вещество, в то время как нерастворимая проходит через пищеварительный тракт почти в неизменном виде.

Метаанализ показал, что рекомендация увеличить долю пищевых волокон в рационе не имеет убедительной доказательной базы, если не учитывать их тип и индивидуальные особенности пациента.

Новые рекомендации помогут врачам более точно подбирать тактику немедикаментозной терапии, а пациентам — контролировать симптомы с помощью рациона без необходимости постоянного приема слабительных, заключают исследователи.

Ранее была названа привычка, которая снижает риск запора на 20%.

