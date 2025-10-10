На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой из полов больше подвержен диабету

Cells: развитие диабета зависит от пола
true
true
true
close
Shutterstock

Исследователи из Университета Алабамы в США под руководством доктора Ахмеда Лавана обнаружили, что один из ферментов, участвующих в регуляции обмена веществ и воспаления, может по-разному влиять на развитие диабета у мужчин и женщин. Работа опубликована в журнале Cells.

«Ранее уже было показано, что мужчины чаще сталкиваются с диабетом, чем женщины. Однако у женщин осложнения протекают тяжелее. Мы решили изучить, как фермент MKP-2 связан с этим различием — и обнаружили половые различия в развитии диабета у мышей, лишенных этого фермента», — пояснил доктор Лаван.

Фермент MKP-2 (митоген-активированная протеинкиназа фосфатаза-2) играет ключевую роль в регуляции иммунных и метаболических процессов. Он деактивирует сигнальные ферменты — митоген-активированные протеинкиназы (MAPK), снимая с них фосфатные группы. Этот механизм необходим для контроля воспалительных реакций и энергетического обмена.

Чтобы выяснить влияние MKP-2, ученые использовали генетически модифицированных мышей, у которых фермент отсутствовал. Сравнение с обычными животными позволило понять, как именно отсутствие MKP-2 влияет на обмен веществ и уровень сахара в крови.

Результаты оказались неожиданными: у самок с дефицитом MKP-2 развивалась гипергликемия и уменьшался размер островков поджелудочной железы, где вырабатывается инсулин. Это указывает на нарушение функции бета-клеток — одного из ключевых механизмов развития диабета 2-го типа.

Ученые предполагают, что фермент MKP-2 может играть защитную роль, особенно у женщин в постменопаузе, когда гормональные изменения повышают риск метаболических нарушений.

«Сейчас в медицине почти нет рекомендаций по половоспецифической профилактике диабета, — отметил Лаван. — Это связано с тем, что большинство доклинических исследований традиционно проводят только на самцах. Между тем, до полового созревания диабет чаще встречается у мальчиков, а после менопаузы — у женщин. Мы видим, что половые различия влияют на болезнь гораздо сильнее, чем считалось».

По мнению исследователей, дальнейшее изучение MKP-2 поможет разработать новые подходы к профилактике диабета у женщин после менопаузы и, возможно, откроет новые терапевтические мишени для контроля уровня глюкозы.

Ранее впервые был открыт новый тип диабета.

