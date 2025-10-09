Названа неожиданная польза порнографии для женщин

Молодые женщины, которые воспринимают порнографию как нормальную часть сексуальной культуры, чаще сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения и комфорта с собственной сексуальностью. Однако ключевую роль в этом играет не частота просмотра, а открытое сексуальное общение с партнером. К такому выводу пришли ученые из ученые из Саутгемптонского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JSMT).

Исследователи опросили 306 женщин в возрасте около 20 лет. Участницы рассказали, как часто они смотрят порно, какие эмоции при этом испытывают, как относятся к подобному контенту и насколько свободно обсуждают сексуальные темы со своими партнерами.

Результаты показали, что женщины с более позитивным отношением к порнографии — например, те, кто считает, что она может улучшить интимную жизнь, — чаще испытывали удовлетворенность сексуальными отношениями и комфорт в самовыражении. При этом именно открытость в сексуальном общении объясняла большую часть этой связи: участницы, спокойно говорившие о своих желаниях и предпочтениях, имели более позитивный сексуальный опыт.

Частота просмотра порно и эмоции после него не влияли на уровень удовлетворенности. Таким образом, не само потребление контента, а контекст и способность обсуждать сексуальность оказались решающими факторами.

Интересно, что негативное отношение к порнографии (например, по моральным или феминистским причинам) вызывало у некоторых женщин чувство вины или стыда после просмотра, но не приводило к снижению сексуальной удовлетворенности. Исследователи предполагают, что такие участницы могли снижать внутренний конфликт, отказываясь от просмотра или переосмысливая свое отношение к нему.

