На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная польза порнографии для женщин

JSMT: позитивное отношение к порно связано с сексуальной удовлетворенностью женщин
true
true
true
close
Shutterstock

Молодые женщины, которые воспринимают порнографию как нормальную часть сексуальной культуры, чаще сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения и комфорта с собственной сексуальностью. Однако ключевую роль в этом играет не частота просмотра, а открытое сексуальное общение с партнером. К такому выводу пришли ученые из ученые из Саутгемптонского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JSMT).

Исследователи опросили 306 женщин в возрасте около 20 лет. Участницы рассказали, как часто они смотрят порно, какие эмоции при этом испытывают, как относятся к подобному контенту и насколько свободно обсуждают сексуальные темы со своими партнерами.

Результаты показали, что женщины с более позитивным отношением к порнографии — например, те, кто считает, что она может улучшить интимную жизнь, — чаще испытывали удовлетворенность сексуальными отношениями и комфорт в самовыражении. При этом именно открытость в сексуальном общении объясняла большую часть этой связи: участницы, спокойно говорившие о своих желаниях и предпочтениях, имели более позитивный сексуальный опыт.

Частота просмотра порно и эмоции после него не влияли на уровень удовлетворенности. Таким образом, не само потребление контента, а контекст и способность обсуждать сексуальность оказались решающими факторами.

Интересно, что негативное отношение к порнографии (например, по моральным или феминистским причинам) вызывало у некоторых женщин чувство вины или стыда после просмотра, но не приводило к снижению сексуальной удовлетворенности. Исследователи предполагают, что такие участницы могли снижать внутренний конфликт, отказываясь от просмотра или переосмысливая свое отношение к нему.

Ранее ученые предупредили об опасности Тик-Тока для сексуальности женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами