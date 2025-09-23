Россиянам рассказали, как увидеть необычный звездопад в сентябре

Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В конце сентября земная атмосфера станет ареной для редкого зрелища — метеорного потока Дневные Секстантиды. В отличие от привычных ночных «звездных дождей», этот поток проявляется преимущественно в светлое время суток и потому считается одним из самых трудных для наблюдения.

Максимум активности Секстантид придется на утро 27 сентября. Их радиант расположен в созвездии Секстанта, вблизи Солнца, поэтому увидеть вспышки можно лишь незадолго до рассвета.

«Метеорные потоки образуются, когда Земля пересекает орбитальные следы комет или астероидов. Частицы размером от долей миллиметра до сантиметра влетают в атмосферу на скорости десятков километров в секунду и сгорают, раскаляя воздух. Так рождаются яркие вспышки, которые мы видим как «падающие звезды»», — объяснил ученый.

Секстантиды — один из немногих потоков астероидного происхождения. Их «родительское» тело — астероид 2005 UD, связанный с объектом 3200 Фаэтон. Впервые о существовании потока сообщили в 1957 году, а подробно изучить его удалось только к концу XX века.

Явление уже проявляет активность и продлится до 9 октября, но наибольшее количество ярких метеоров ожидается именно 27 сентября. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы (с 4 до 6 утра). Нужна темная локация вдали от городских огней. Эксперты советуют заранее дать глазам привыкнуть к темноте (15–20 минут без гаджетов и фонарей) и смотреть на участок неба в стороне от восхода, примерно на 30–40° выше горизонта. Поймать редкие метеоры можно и на фото: для этого достаточно камеры на штативе и длинной выдержки.

