Назван быстрый способ проверить общее состояние здоровья

Metro: после 65 лет многим людям сложно стоять на одной ноге дольше пары секунд
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Способность стоять на одной ноге без поддержки в течение 30 секунд может указывать на хорошее физическое здоровье в возрасте 60 лет и старше. Об этом рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro.

По словам эксперта, по мере старения организма чувство баланса ослабевает одним из первых.

«После 65 лет многим людям трудно удерживать равновесие даже несколько секунд, и это связано с повышенным риском падений, утратой самостоятельности и ростом смертности», — отметила Лим.

Для проверки специалист предложила поставить руки на пояс и встать на одну ногу. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, в возрасте от 18 до 39 лет человек в среднем способен удерживать такую позу 43 секунды, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. В 60–69 лет этот показатель снижается до 30 секунд, в 70-79 лет — до 18, а после 80 лет — до пяти секунд.

Лим объяснила, что устойчивость в этой позиции зависит от силы мышц, состояния нервной системы и общего уровня физической активности. Если баланс удерживается плохо, это может быть поводом для дополнительного внимания к физическому состоянию. Эксперт также порекомендовала регулярно тренировать равновесие и поддерживать двигательную активность, чтобы снизить риски, связанные с возрастом.

Ранее были названы повседневные привычки, ускоряющие старение.

