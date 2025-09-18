Российские ученые выявили у цветов бархатцев противораковый потенциал

В БФУ создали соединение с пигментом цветов бархатцев, токсичное для клеток рака

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с коллегами из Белоруссии и Бразилии создали светящийся металлоорганический комплекс на основе металла иттербия и пигментов цветов бархатцев. Он способен вырабатывать токсичные соединения, потенциально эффективные в борьбе с раком. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В ходе экспериментов ученые выделили экстракты из высушенных цветов бархатцев (Tagetes patula L.) и смешали их со спиртовыми растворами ионов иттербия в различных концентрациях. После добавления металла спектр поглощения сдвинулся в фиолетовую область — это свидетельствовало о формировании нового комплекса.

При облучении синим светом полученные соединения начали люминесцировать (светиться). Анализ показал, что интенсивность свечения увеличилась более чем в шесть раз, а его длительность — примерно втрое по сравнению с чистыми экстрактами растений.

Кроме оптических свойств, исследователи обратили внимание на способность комплекса генерировать активные формы кислорода (АФК) при возбуждении видимым светом. АФК представляют собой химически агрессивные молекулы, которые могут повреждать мембраны, белки и ДНК клеток, в том числе раковых.

Генерация АФК была зафиксирована при появлении инфракрасного излучения. Для оценки эффективности использовалась интегрирующая сфера — устройство, измеряющее мощность свечения.

По словам авторов, комплекс может использоваться в фотодинамической терапии раковых опухолей. Эффективность производства активных форм кислорода с его помощью оказалась сопоставима с уже известными металлоорганическими комплексами иттербия. При этом новое соединение можно синтезировать быстрее и проще, что особенно удобно для дальнейших исследований.

