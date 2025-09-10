На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт секрет природной защиты ДНК от повреждений

NAR: фермент SPRTN защищает ДНК от опасных повреждений
true
true
true
close
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оксфордского университета и Национального университета Сингапура установили, что фермент SPRTN служит ключевым механизмом защиты организма от возрастных болезней и последствий химиотерапии. Результаты опубликованы исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research (NAR).

SPRTN отвечает за устранение опасных повреждений ДНК — так называемых ДНК-белковых сшивок. Такие дефекты возникают при воздействии ультрафиолета, химиотерапии или токсинов вроде формальдегида, и если они не устраняются, клетка теряет способность копировать генетическую информацию.

Ученые показали, что SPRTN распознает поломки с помощью особого «радара» — участка, который реагирует на цепочки убиквитина. Эти молекулы навешиваются на место повреждения, словно сигнальные флажки. Чем длиннее цепочка, тем быстрее фермент включается в работу. В присутствии убиквитина эффективность SPRTN возрастает в 67 раз.

По словам профессора Кристиана Рамадана, руководителя исследования, понимание этого механизма меняет представления о том, как клетки защищаются от внутренних и внешних угроз. Известно, что мутации в гене SPRTN вызывают редкий синдром Рейс-Аальфса, при котором наблюдается ускоренное старение и высокий риск раннего рака печени.

Авторы подчеркивают, что открытие имеет практическое значение. Оно открывает путь к новым методам диагностики предрасположенности к раку и преждевременному старению, а также к прогнозированию тяжести побочных эффектов от химиотерапии у конкретных пациентов.

Кроме того, усиление работы SPRTN может снизить токсичность противораковых препаратов: если временно активировать фермент в здоровых тканях во время лечения, можно уменьшить риск мутаций и ускоренного старения. Еще одна перспектива — борьба с лекарственной устойчивостью опухолей. Если раковые клетки научились «снимать» убиквитиновые метки, чтобы избегать распознавания, можно создать препараты, блокирующие этот процесс и возвращающие чувствительность к терапии.

Ранее был впервые раскрыт механизм старения мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами