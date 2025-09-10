Названа неочевидная привычка, которая разрушает структуру мозга

Сильный храп может оказывать разрушительное влияние на мозг и повышать риск развития деменции. Об этом предупредил невролог Байбин Чэн из США. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам специалиста, особенно опасен храп, сопровождающийся остановками дыхания (апноэ сна). В такие моменты доступ кислорода к мозгу перекрывается, что приводит к микротравмам сосудов. Эти повреждения, отмечает врач, повышают риск бессимптомных инсультов, а в долгосрочной перспективе — деменции.

Врач добавил: МРТ-исследования подтверждают, что у людей с выраженным храпом уменьшается объем серого вещества в областях, отвечающих за память и когнитивные функции. В частности, страдает гиппокамп — ключевая зона мозга, необходимая для запоминания.

Серое вещество представляет собой главный компонент центральной нервной системы человека. Оно содержит клеточные тела нейронов, которые помогают контролировать мышечную активность, сенсорное восприятие (например, зрение, слух), память, эмоции и речь.

«Чем сильнее храп, тем больше сокращаются важные для когнитивных функций области мозга», — подчеркнул Чэн.

Дополнительным фактором риска становится хроническое нарушение сна. Из-за частых пробуждений мозг не успевает полноценно восстановиться за ночь, что усиливает негативный эффект и может приводить к тяжелым последствиям для здоровья в будущем.

Ранее был назван способ повысить яркость сноводений.