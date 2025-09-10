Россиянам назвали неочевидную причину снижения тестостерона у мужчин

Нанопластик, попадая в кровь, может нарушать работу многих органов, в том числе и яичек у мужчин. В результате это может приводить к снижению уровня тестостерона, объяснил «Газете.Ru» эмбриолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Илья Володяев.

«Нанопластик может проникнуть в организм двумя основными путями — через пищу и жидкость или по воздуху. Предполагается, что частицы нанопластика также могут попасть в организм и через открытые раны, но этот путь скорее гипотетический. Все-таки открытая рана и большое количество нанопластика в одном месте — ситуация специфическая. Они могут просачиваться сквозь стенку кишечника, попадать в межклеточный матрикс, оказываться в крови. Попадая в кровоток, нанопластик разносится по органам и тканям и оседает в них», — отметил Володяев.

Частицы также могут преодолевать гематотестикулярный и гематоэнцефалический барьеры, поэтому они могут попадать в мозг и в тестикулярную ткань. По его словам, нанопластик может вызывать окислительный стресс, механические повреждения и нарушение структуры и целостности ДНК сперматозоидов.

«У мужчин эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона и ухудшения показателей спермограммы, а у женщин приводить к нарушениям менструального цикла и увеличению риска развития эндометриоза (хроническое заболевание, при котором клетки, похожие на эндометрий — внутренний слой матки, — распространяются по организму)», — заключил врач.

