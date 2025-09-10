проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали неочевидную причину снижения тестостерона у мужчин

Врач Володяев: нанопластик может привести к снижению тестостерона у мужчин

true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Нанопластик, попадая в кровь, может нарушать работу многих органов, в том числе и яичек у мужчин. В результате это может приводить к снижению уровня тестостерона, объяснил «Газете.Ru» эмбриолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Илья Володяев.

«Нанопластик может проникнуть в организм двумя основными путями — через пищу и жидкость или по воздуху. Предполагается, что частицы нанопластика также могут попасть в организм и через открытые раны, но этот путь скорее гипотетический. Все-таки открытая рана и большое количество нанопластика в одном месте — ситуация специфическая. Они могут просачиваться сквозь стенку кишечника, попадать в межклеточный матрикс, оказываться в крови. Попадая в кровоток, нанопластик разносится по органам и тканям и оседает в них», — отметил Володяев.

Частицы также могут преодолевать гематотестикулярный и гематоэнцефалический барьеры, поэтому они могут попадать в мозг и в тестикулярную ткань. По его словам, нанопластик может вызывать окислительный стресс, механические повреждения и нарушение структуры и целостности ДНК сперматозоидов.

«У мужчин эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона и ухудшения показателей спермограммы, а у женщин приводить к нарушениям менструального цикла и увеличению риска развития эндометриоза (хроническое заболевание, при котором клетки, похожие на эндометрий — внутренний слой матки, — распространяются по организму)», — заключил врач.

Ранее россиянам рассказали, когда нельзя заниматься йогой при боли в шее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами