Названа неожиданная причина «эпидемии» ожирения

Глобальное потепление может стимулировать рост числа случаев ожирения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change (NCC). Ученые выяснили, что в жаркие дни люди чаще выбирают сладкие напитки, соки и мороженое, что увеличивает потребление сахара.

Ученые проанализировали данные покупательского спроса в американских супермаркетах за 2017-2018 годы. Результаты показали: потребление добавленного сахара увеличивалось незначительно при температуре ниже 10 °C или 12 °C. Однако каждое дополнительное (неестественное) «потепление» на один градус в диапазоне 12-30 °C коррелировало с включением в рацион дополнительных 0,7 г сахара в день.

Особенно уязвимы к такому эффекту оказались люди с низкими доходами с ограниченным доступом к здоровым продуктам. По прогнозам исследователей, при «наихудшем сценарии» изменения климата к концу столетия ежедневное потребление сахара у наиболее уязвимых групп может вырасти на пять граммов. Это значительно повысит риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования предупреждают, что повышение температур усугубляет нагрузку на системы здравоохранения, поскольку сахар уже сегодня является одним из ключевых факторов глобальной заболеваемости ожирением.

