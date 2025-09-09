На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У занятий йогой нашли весомый недостаток

AIM: йога уступает другим видам тренировок в укреплении сосудов
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Йога укрепляет сосуды не так эффективно, как традиционные, энергичные физические упражнения. К такому выводу пришли ученые из Академии высшего образования Манипал (Индия). Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Integrative Medicine (AIM).

Авторы работы изучили данные рандомизированных клинических испытаний и кроссоверных тестов, где сравнивалось влияние йоги и классических тренировок на сосудистую функцию у малоподвижных взрослых. Оказалось, что аэробные упражнения, интервальные тренировки, пилатес или тай-чи значительно лучше сохраняют эластичность сосудов и снижают риск инфарктов и инсультов.

«Кровеносные сосуды можно сравнить с гибкими шлангами: если они теряют упругость, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает. Наш анализ показал, что структурированные тренировки лучше поддерживают эту гибкость, чем йога», — пояснила соавтор исследования доктор Лина Дэвид из Университета Шарджи.

При этом специалисты отмечают, что йога все же оказывает положительное влияние на организм. Она особенно полезна людям среднего и пожилого возраста, а также тем, кому противопоказаны интенсивные физические нагрузки. Однако для укрепления сердечно-сосудистой системы исследователи рекомендуют сочетать занятия йогой с более энергичными видами активности.

Ранее россиянам рассказали, когда нельзя заниматься йогой при боли в шее.

