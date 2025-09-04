На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван тип людей, наиболее подверженный деменции

Neurology: люди, которые быстро стареют, чаще сталкиваются с деменцией
Ученые проанализировали данные почти 281 тыс. участников UK Biobank и выяснили: люди, у которых биологический возраст опережает хронологический, чаще сталкиваются с деменцией. Наибольший риск выявлен у тех, кто сочетал ускоренное старение с генетической мутацией в гене APOE ε4 — у них вероятность заболевания была выше в 4,2 раза по сравнению с другими участниками. Работа опубликована в журнале Neurology.

Биологический возраст отражает фактическое состояние организма и его систем по физиологическим и молекулярным маркерам — таким как показатели крови, работа легких и сосудов. Он может «опережать» паспортный возраст или «отставать» от него в зависимости от образа жизни, состояния здоровья и генетики.

Анализ показал, что ускоренное старение связано с уменьшением объема серого вещества и истончением коры головного мозга — признаками, характерными для нейродегенерации. Эти изменения частично объясняют повышенный риск деменции: сокращение объема серого вещества, например, увеличивает связь между ускоренным старением и заболеванием на 18% .

По словам авторов, работа подчеркивает, что не только гены, но и биологическое старение играет важную роль в развитии деменции. Это открывает возможности для профилактики: корректировка факторов образа жизни — питания, сна, физической активности, борьбы со стрессом — может замедлить старение организма и снизить риск когнитивных нарушений.

Ранее был назван неожиданный признак снижения когнитивных способностей у пожилых.

