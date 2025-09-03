На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неочевидный способ избавиться от укачивания

Frontiers: веселая музыка спасает от укачивания
Photoroyalty/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых нашла новый способ облегчить укачивание в дороге — музыка может помочь быстрее восстановиться после приступа тошноты. Работа опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Эксперимент с использованием специально настроенного автомобильного симулятора показал: наибольший эффект давали радостные мелодии (уменьшение симптомов на 57,3%) и спокойная музыка (на 56,7%). А вот грустные композиции действовали хуже, чем просто отдых без музыки: снижение симптомов на 40% против 43,3% в контрольной группе.

«Музыка — это неинвазивная, недорогая и персонализированная стратегия, которая может облегчить состояние людей, страдающих от укачивания. В отличие от лекарств, у нее нет побочных эффектов вроде сонливости», — отметил автор работы Цизун Юэ из Юго-Западного университета.

Исследование также показало изменения в активности мозга: чем сильнее участники жаловались на тошноту, тем менее сложные сигналы фиксировала электроэнцефалограмма в затылочной доле. Восстановление совпадало с возвращением этих сигналов к норме.

Исследователи предполагают, что мягкая музыка снимает напряжение, усиливающее укачивание, а радостная — отвлекает, активируя систему вознаграждения мозга. Грустная музыка, напротив, усиливает негативные эмоции и общий дискомфорт.

Теперь исследователи планируют проверить эффект под разные виды транспорта и учесть музыкальные предпочтения людей.

Ранее у музыки обнаружили способность к изменению воспоминаний.

