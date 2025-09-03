проект

Россиянам назвали различия в старении мужчин и женщин

Врач Решетова: организмы мужчины и женщины стареют по-разному

true
true
true
close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Старение – это индивидуальный процесс, однако ученым известно, что мужчины и женщины стареют несколько по-разному. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

Даже близнецы стареют по-разному при разных условиях жизни. Есть такие понятия как биологический возраст и паспортный возраст: у кого-то паспортный возраст соответствует биологическому, а у кого-то биологический опережает или отстает от паспортного.

«Однако сегодня мы знаем, что мужчины и женщины стареют несколько по-разному.
У мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, поэтому у них уже в среднем возрасте высокие кардиоваскулярные риски, а костно-мышечная система у них стареет медленнее. У женщин, наоборот, быстрее стареет костно-мышечная система, быстрее развиваются остеопороз и саркопения (снижение силы и массы мышц)», – рассказала доктор.

По словам Решетовой, организм начинает стареть примерно в 25 лет.

«Поэтому чем раньше начать профилактику старения, тем лучше. Уже в 20 лет нужно думать о своем рационе, уровне физической активности и здоровье. Это пожизненная работа, но это не значит, что в 50 или 60 лет уже поздно начинать», – заключила специалист.

Ранее российские ученые впервые описали особую форму низкорослости.

