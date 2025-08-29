На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлена неожиданная польза смартфонов для подростков

Conversation: смартфоны могут помочь подросткам приблизиться к природе
true
true
true
close
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Традиционно считается, что экраны конкурируют с природой за внимание подростков: их призывают «отложить телефон и выйти на улицу». Именно с такой логикой недавно выступило правительство Великобритании, объявив о финансировании молодежных клубов и кружков, чтобы «вытащить детей из-за экранов». Однако ученые объяснили: гаджеты не обязательно мешают, напротив — они могут стать ключом к формированию связи с природой. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам исследователей, противопоставление «телефонов» и «деревьев» не работает. Современные технологии давно встроены в жизнь, и требовать полного отказа от них — значит закрыть доступ к природе для многих категорий людей. Смартфоны и приложения помогают ориентироваться на местности, отслеживать местоположение ради безопасности, использовать коммуникационные программы для людей с особенностями речи или сенсорной чувствительностью. Для некоторых прогулка без телефона попросту небезопасна — например, для людей с хроническими заболеваниями или тех, кто заботится о близких.

Кроме того, смартфоны можно использовать как инструмент вовлечения: приложения определяют пение птиц или виды растений, помогают фиксировать наблюдения в проектах «гражданской науки». Даже дома подростки могут укреплять «связь с природой» через фотографии, документальные фильмы или звуки леса.

Даже социальные сети играют роль: популярные YouTube-каналы о выживании и походах вроде Outdoor Boys вдохновляют миллионы подростков на собственные эксперименты на свежем воздухе.

По мнению ученых именно такая интеграция технологий и природы позволит молодым людям формировать устойчивую экологическую позицию. А значит, они с большей вероятностью будут заботиться об окружающей среде — осознавая при этом и издержки цифровой цивилизации, вроде использования редкоземельных металлов в смартфонах или энергозатрат нейросетей.

Ранее была названа ситуация, в которой женщины становятся агрессивнее мужчин.

