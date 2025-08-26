На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ на 99% очистить нефть от вредных примесей

ПНИПУ: новая разработка на 99% очистит нефть от вредных примесей
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха предложили новую технологию, которая позволит почти полностью — на 99% — удалять серу и другие вредные примеси из нефти. Разработка повышает качество топлива, снижает затраты заводов и соответствует экологическим стандартам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ключевая задача нефтепереработки — очистка сырья от серы, азота и металлов. При сгорании такие примеси образуют опасные выбросы, усиливающие парниковый эффект. Сегодня для очистки применяют каталитические реакторы, где нефть смешивается с водородом и проходит через катализатор. Однако тяжелая нефть, доля которой в России достигает 34%, быстро «забивает» катализатор асфальтенами и металлами. Это приводит к частой регенерации и росту расходов.

Специалисты ПНИПУ предложили разделить процесс гидрообессеривания на две стадии с использованием разных катализаторов. На первой удаляются до 90% металлов и асфальтенов, а на второй — глубоко очищаются сернистые и азотистые соединения. Такой подход повышает эффективность до 99%, снижает содержание серы в дизельном топливе до 10 частей на миллион и продлевает срок службы катализатора на 30–40%.

«Первая ступень принимает на себя основной удар и защищает второй катализатор от быстрого загрязнения, что позволяет ему дольше сохранять активность. Кроме того, разделение процесса помогает контролировать температурный режим, предотвращая перегрев и дезактивацию», — пояснил доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Макар Ромашкин.

По словам разработчиков, хотя внедрение технологии требует дополнительных затрат, они компенсируются за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения рыночной стоимости топлива. Разработка особенно актуальна на фоне ужесточения экологических норм и роста доли трудноперерабатываемой тяжелой нефти.

Ранее в России нашли природный способ для борьбы с нефтяными загрязнениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами