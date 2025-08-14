На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван тип людей, для которых курение смертельно опасно

Aging-US: слабость связана с более высоким риском осложнений у курильщиков
Depositphotos

Даже у бывших и нынешних курильщиков с нормальными показателями легочной функции повышенная «хрупкость» организма связана с резким ростом риска тяжелых респираторных обострений и смерти. К такому выводу пришли исследователи из Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы. Работа опубликована в журнале Aging-US.

Хрупкость — это синдром, при котором организм теряет физиологические резервы и хуже справляется с нагрузками и болезнями. Чаще всего он встречается у пожилых людей и проявляется снижением силы, выносливости и уровня физической активности, что делает человека более уязвимым даже к относительно легким заболеваниям.

В исследовании приняли участие более 2,6 тыс. человек в возрасте 45–80 лет с историей курения не менее 10 лет. На втором этапе наблюдения всех участников разделили на три группы — «крепкие», «предхрупкие» и «хрупкие» — и отслеживали их здоровье в течение примерно трех лет. За это время фиксировались эпизоды резкого ухудшения дыхания и смертность.

Выяснилось, что у «хрупких» участников вероятность тяжелых или частых дыхательных атак была в 3–5 раз выше, чем у «крепких», причем этот эффект наблюдался даже при отсутствии хронических заболеваний легких. Люди в стадии «предхрупкости» также имели повышенные риски осложнений.

Ученые обнаружили и биологическое подтверждение этой уязвимости: у «хрупких» испытуемых ускоренными темпами шло старение организма, что показал ДНК-тест DunedinPACE. Это указывает на то, что хрупкость отражает более глубокие возрастные изменения.

Авторы считают, что простые тесты на хрупкость могут стать эффективным инструментом раннего выявления проблем у курильщиков и бывших курильщиков, позволяя вовремя проводить профилактику и снижать смертность.

Ранее было создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом.

