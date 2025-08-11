Врачи рассказали, чем грозит привычка тереть глаза

Привычка тереть глаза может привести к преждевременному старению кожи век и кератоконусу — истончению роговицы. Об этом предупредили оптометристы офтальмологической клиники Fraser (США). Слова экспертов приводит издание Daily Mail.

Эксперты отметили, что трение глаз может восприниматься как простой способ снять усталость и напряжение после длительной работы. Однако такая привычка может навредить чувствительной коже век, которая хуже «сопротивляется» растяжению. В результате таких действий повышается риск преждевременного образования морщин.

Кроме того, привычка тереть глаза может вызвать кератоконус — прогрессирующее невоспалительное заболевание, при котором роговица (прозрачная передняя поверхность глаза) истончается и выпячивается, принимая форму конуса. Врачи отметили, что кератоконус приводит к ухудшению зрения, а в тяжелых случаях патология может потребовать хирургического вмешательства или пересадки роговицы.

Другой привычкой, вредной для глаз, медики называют редкое моргание. При смыкании век слезная жидкость равномерно распределяется по поверхности глаз, предотвращая сухость. Однако во время интенсивной работы или учебы этот рефлекс срабатывает реже, что приводит к покраснению и сухости.

Эксперты рекомендуют регулярно делать перерывы при работе у экранов и чаще осознанно моргать. При желании почесать глаз врачи советуют прикасаться к костной орбите, а не к самому глазному яблоку.

Ранее врач рассказал, можно ли до развития катаракты в старости заменить хрусталик.