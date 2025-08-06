ИИ научили выявлять рак глаза с точностью 89%

Ученые Нинбоского института офтальмологии создали модель искусственного интеллекта, способную отличать доброкачественные опухоли глаз от злокачественных с точностью 89%. Разработка описана в журнале Research.

По словам ученых, опухоли глаз часто остаются незамеченными на ранних стадиях: их легко спутать с аллергией или воспалением, из-за чего пациенты теряют зрение — а иногда и жизнь. Кроме того, в малых населенных пунктах не хватает квалифицированных офтальмологов, способных распознать опасные новообразования.

Искусственный интеллект уже применяется в диагностике заболеваний глаз, но для его обучения нужны большие объемы размеченных данных, которые трудно собрать в случае редких патологий. Решение предложили ученые под руководством профессора Чжунвэня Ли.

Ученые создали модель OSPM, которую сначала обучили на 760 тысячах неразмеченных снимков глазной поверхности, полученных из 10 клиник Китая. Затем алгоритму предоставили еще 1455 изображений с подтвержденными диагнозами. В результате точность ИИ при диагностике злокачественных опухолей достигла 89%. Такие показатели сохранялись при анализе снимков глаз, сделанных на разные камеры.

Алгоритм, получивший название OECM, также работает с обычными цифровыми фотографиями. По словам ученых, это делает возможными удаленный скрининг: человек из группы риска может сфотографировать глаз и отправить изображение на проверку. Кроме того, модель требует меньше размеченных данных для обучения, что особенно важно для диагностики редких заболеваний в регионах с ограниченным доступом к профильным специалистам.

Разработку уже тестируют в трех сценариях: в крупных больницах — для ускорения первичной диагностики, в районных клиниках и в виде мобильного приложения — для самопроверки.

Если испытания пройдут успешно, технология может стать доступным инструментом раннего выявления опухолей. Однако пока неясно, насколько точно модель сможет распознать редкие подтипы опухолей, которых не было в обучающей выборке.

Ранее ученые заявили, что люди смогут полностью восстанавить утраченное зрение благодаря улиткам.