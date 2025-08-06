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Женщинам назвали простую привычку для укрепления сердца

Circulation: привычка чаще вставать со стула укрепляет здоровье сердца
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Частые подъемы со стула в течение дня могут благоприятно влиять на здоровье сердца у женщин старшего возраста. Такой вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании участвовали женщины с избыточным весом и ожирением, у которых уже началась менопауза. Их разделили на три группы: одна получала общие рекомендации по поддержанию здоровья, вторая старалась меньше сидеть, а третья делала упор на частые подъемы с места во время сидения.

Наибольший положительный эффект для сердечно-сосудистой системы наблюдался именно в последней группе. За три месяца участницы стали совершать на 25 подъемов больше в день, и их диастолическое давление снизилось на 2,24 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой.

Отмечается, что общее время сидения при этом не всегда сокращалось — важным оказался именно сам факт его регулярного прерывания. Хотя зафиксированное снижение давления не достигло порога клинической значимости (от трех до пяти мм рт. ст.), даже небольшой эффект может иметь значение для женщин с возрастными факторами риска.

Уровень сахара в крови у участниц не изменился, но ученые считают, что для оценки метаболических показателей требуется более длительное наблюдение. Уже начата подготовка к продолжению исследования с участием пожилых мужчин и женщин и расширенным периодом мониторинга.

Ранее был назван простой способ снизить давление для женщин.

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