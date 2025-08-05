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Ученые выяснили, почему одни пожилые люди уязвимее к болезням, чем другие

Nature Aging: уязвимость организма в старости связана с особыми генами
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Ученые из Каролинского института выявили гены, которые делают пожилых людей более уязвимыми к стрессу и болезням. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Хрупкость — состояние, при котором организм теряет устойчивость и становится более подвержен падениям, болезням и другим внешним факторам. Оно повышает риск госпитализации и смертности, но почему одни люди сталкиваются с ним раньше других — до сих пор было неясно.

Проанализировав ДНК почти миллиона человек из Великобритании и Финляндии, ученые нашли сотни генетических вариантов, связанных с развитием хрупкости. Как оказалось, важную роль играют гены, отвечающие за работу мозга, иммунной системы и обмен веществ.

«Хрупкость не возникает из-за одной причины. Это сложный процесс, связанный с множеством генов, и некоторые из них мы открыли впервые», — отметила ведущий автор исследования, профессор Юлия Юльхава.

По словам ученых, знание генетических маркеров поможет заранее определить людей с повышенным риском потери устойчивости организма — возможно, еще в среднем возрасте, когда есть шанс замедлить или предотвратить этот процесс.

Ранее был назван неожиданный фактор, усугубляющий течение болезни Альцгеймера.

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