проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чьи дети могут стать игроманами

Врач Яровая: убеждение «деньги решают все» повышает риск развития игромании

true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что «деньги решают все», или поощрялись игры на интерес, это может заложить почву для лудомании или игромании в будущем, рассказала «Газете.Ru» консультативный психолог, руководитель департамента психологической поддержки ВСК Алина Яровая.

Лудомания или игромания — патологическая зависимость от азартных игр, которая характеризуется сужением круга интересов, утратой контроля и типичными эмоциональными реакциями. Развитию лудомании способствует сочетание нескольких факторов – психологических, социальных и биологических.

«Импульсивные, эмоционально нестабильные люди более подвержены зависимостям. Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что «деньги решают все», или поощрялись игры на интерес, это тоже может заложить почву для лудомании в будущем. Высокая конкуренция и привычка к риску (например, у бывших спортсменов после завершения карьеры) могут поддерживать тягу к азарту. Низкая самооценка, ощущение неудовлетворенности жизнью, зависть к более успешным тоже способны подтолкнуть к игре, чтобы самоутвердиться», — объяснила Яровая.

Как и любая зависимость, игромания развивается постепенно. В начале человек решает попробовать. Часто – под воздействием навязчивой рекламы, сулящей легкие деньги. Нередко толчком служит влияние друзей или родственников, которые уже делают ставки. Если близкий круг считает игру на деньги нормой, человек легче формирует соответствующую привычку.

Ранее россиянам назвали самую вредную летнюю обувь для стоп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами