Россиянам рассказали, чьи дети могут стать игроманами

Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что «деньги решают все», или поощрялись игры на интерес, это может заложить почву для лудомании или игромании в будущем, рассказала «Газете.Ru» консультативный психолог, руководитель департамента психологической поддержки ВСК Алина Яровая.

Лудомания или игромания — патологическая зависимость от азартных игр, которая характеризуется сужением круга интересов, утратой контроля и типичными эмоциональными реакциями. Развитию лудомании способствует сочетание нескольких факторов – психологических, социальных и биологических.

«Импульсивные, эмоционально нестабильные люди более подвержены зависимостям. Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что «деньги решают все», или поощрялись игры на интерес, это тоже может заложить почву для лудомании в будущем. Высокая конкуренция и привычка к риску (например, у бывших спортсменов после завершения карьеры) могут поддерживать тягу к азарту. Низкая самооценка, ощущение неудовлетворенности жизнью, зависть к более успешным тоже способны подтолкнуть к игре, чтобы самоутвердиться», — объяснила Яровая.

Как и любая зависимость, игромания развивается постепенно. В начале человек решает попробовать. Часто – под воздействием навязчивой рекламы, сулящей легкие деньги. Нередко толчком служит влияние друзей или родственников, которые уже делают ставки. Если близкий круг считает игру на деньги нормой, человек легче формирует соответствующую привычку.

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