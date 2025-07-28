Найден способ остановить развитие опасного типа рака простаты

Препарат CCS1477 может предотвращать трансформацию опухолевых клеток простаты в особо агрессивный нейроэндокринный рак (NEPC). К такому выводу пришли ученые из Университета Эмори. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics (NatGen).

NEPC развивается примерно у 20% пациентов с прогрессирующим раком простаты. Этот тип опухоли отличается быстрым ростом и плохим прогнозом. Чтобы понять, почему так происходит, ученые впервые составили 3D‑карту генетических «перестроек», происходящих в клетках опухоли.

Провокаторами NEPC оказались два белка — FOXA2 и NKX2‑1. Анализ показал, что они радикально меняют работу ДНК, активируя гены, характерные для клеток мозга и легких. Эти изменения включают ферменты CBP и p300, которые активируют новые онкогены в тканях простаты и повышают агрессивность заболевания.

Команда также проверила, можно ли остановить этот процесс. В экспериментах на клетках и животных моделях применение препарата CCS1477, находящегося на стадии клинических испытаний, существенно замедлило рост опухоли.

По мнению авторов, открытие может стать основой для новых методов лечения рака простаты, особенно на поздних стадиях, и дать шанс пациентам на более длительную и качественную жизнь.

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