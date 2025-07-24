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Ученые раскрыли, как коронавирус «крадет» у человека память

GenPress: белок NRP1 помогает коронавирусу вызывать ухудшение памяти у людей
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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен быстро проникать в мозг и вызывать нарушения, схожие с признаками болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Genomic Press (GenPress).

В ходе эксперимента ученые анализировали ткани сетчатки пациентов, умерших от COVID-19, а также лабораторные органоиды сетчатки, выращенные из стволовых клеток. Особое внимание уделялось двум белкам — нейропилину-1 (NRP1) и ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки.

Анализ показал, что белок NRP1 активно присутствует в нейронах и глиальных клетках у переболевших пациентов. Это подтверждает гипотезу о том, что вирус может проникать в мозг, в том числе через глаза. Более того, у людей без признаков деменции до COVID-19 после болезни обнаруживали отложения бета-амилоида — белка, связанного с нейродегенеративными изменениями.

Также исследование показало, что при добавлении препарата-блокатора NRP1 рост концентрации бета-амилоида в тканях прекращался. По словам ученых, это наблюдение открывает путь к созданию новых терапий, способных предотвратить «мозговой туман» и другие неврологические последствия, наблюдаемые у части переболевших COVID-19.

Ранее был назван неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19.

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