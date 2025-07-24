В России нашли способ превратить рыбные отходы в лекарства

Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) и Института экологии и генетики микроорганизмов (УРО РАН ИЭГМ УрО РАН) разработали отечественную технологию выделения ДНК из молок лососевых рыб для создания лекарств и антивозрастной косметики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Молоки (семенные железы самцов рыб) обычно замораживают и продают без переработки в качестве отхода рыбной промышленности. Однако, по словам ученых, они содержат высокие концентрации белков, жиров и особенно ценных полинуклеотидов. Так называют фрагменты ДНК, которые способны стимулировать регенерацию тканей, укреплять иммунитет и запускать восстановительные процессы на клеточном уровне.

Отмечается, что за рубежом, например, в Корее и Италии, полинуклеотиды уже используют в коммерческих продуктах для восстановления кожи и тканей. В России потенциал молок пока почти не используется.

Для получения ДНК ученые размораживали молоки тихоокеанского лосося, измельчали их и обрабатывали раствором с трипсином — ферментом, расщепляющим белки. При температуре 45 °C проходил процесс ферментирования, после чего образец разбавляли водой и анализировали. С помощью спектрофотометра — прибора для анализа состава веществ — исследователи подтвердили наличие ДНК.

«Флуориметр (устройство для оценки содержания различных веществ в образцах ) показал, что при большей концентрации трипсина удается выделить на 25% больше ДНК. В среднем мы получили около 5% от массы исходного сырья», — рассказала доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова.

По словам эксперта, этот высокий показатель открывает путь к промышленному внедрению метода. Технология может стать основой для выпуска российских аналогов зарубежных биомедицинских и косметических средств на основе доступного сырья. Новая технология позволит извлекать молекулы для создания биодобавок, лечебных кремов, сывороток и гидрогелей.

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