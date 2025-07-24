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Врач рассказала, по какому рисунку можно выявить деменцию

Психиатр Штань: выявить начало деменции можно при помощи рисунка часов

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Заподозрить начало деменции у родственника можно с помощью рисования часов, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

«Пациента просят самостоятельно нарисовать на листе чистой бумаги круг, расставить внутри круга цифры, имитируя циферблат часов, и поставить стрелки так, чтобы они показывали заданное врачом время. Это один из самых простых методов, который позволяет понять, что что-то не так», — объяснила доктор.

Если человек не справляется с заданием, то стоит посетить невролога. Он сможет назначить другие, более точные исследования, которые помогут поставить правильный диагноз.

«Существующие скрининговые методы валидны, быстры и удобны в выполнении. Сегодня нейропсихологи проводят углубленное обследование с определением области преимущественного повреждения головного мозга (даже без проведения МРТ, КТ), что помогает в тактике дальнейшего лечения и определения реабилитационных мероприятий», — заключила врач.

Ранее ученые обнаружили, что лекарства могут активировать скрытый туберкулез.

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