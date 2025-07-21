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Создан новый метод «точечного» лечения рака

NSR: создан новый метод «точечной» борьбы с раком с помощью ультразвука
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Ученые из Чанчуньского института прикладной химии нашли способ активировать противораковые препараты строго в зоне опухоли с помощью ультразвука. Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review (NSR).

В основе метода лежит использование особых наночастиц со «спящими» противораковыми препаратами (пролекарствами). Они высвобождаются в организме только в определенном месте под воздействием ультразвука. В отличие от традиционной химиотерапии, такой подход позволяет избежать поражения здоровых тканей и значительно снизить токсичность лечения.

«Ультразвук — это не просто диагностический инструмент. Мы научились использовать его как точный триггер для активации лекарств прямо внутри опухоли», — отметил руководитель исследования доктор Чжаохуи Тан.

В отличие от прежних стратегий, где пролекарства активировались под действием кислотности или ферментов, новый метод опирается на физическое воздействие: ультразвук вызывает химическую реакцию с участием молекул NADH, естественно присутствующих в организме.

Эксперименты на мышах с колоректальным раком показали высокую эффективность технологии. Ультразвук проникал глубоко в ткани и запускал высвобождение действующего вещества строго в опухоли, не затрагивая остальной организм.

Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям. Пока методику протестировали только на животных, и остается неясным, насколько успешно она «справится» с устранением сложных опухолей у людей.

Ранее был найден способ отслеживать лечение рака в отдельных клетках.

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