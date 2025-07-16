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Астрономы впервые наблюдали «смертельный танец» гигантской планеты

AstroJournal: экзопланета TOI-2109b спиралевидно приближается к своей звезде
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Michael S. Helfenbein/AI

Ученые из Университета Макаори в Австралии зафиксировали, как массивная экзопланета TOI-2109b стремительно теряет орбитальную высоту и приближается к своей звезде. Планета, относящаяся к классу ультрагорячих юпитеров, совершает полный оборот вокруг звезды всего за 16 часов — это рекордно короткий период для объектов такого типа. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

TOI-2109b расположена на расстоянии около 870 световых лет от Земли и превосходит Юпитер почти в пять раз по массе и в два раза по размеру. При этом ее орбита лежит еще ближе к звезде, чем орбита Меркурия к Солнцу.

«Для сравнения: у Меркурия, масса которого почти в шесть тысяч раз меньше массы Юпитера, уходит 88 земных дней на один оборот. А здесь гигантская планета делает круг за 16 часов — это крайне экстремальное расположение», — отметил руководитель исследования, доктор Хайме Альварадо-Монтес.

На протяжении более десяти лет ученые анализировали данные, полученные с помощью телескопов NASA TESS, европейского спутника CHEOPS и наземных обсерваторий. Они зафиксировали изменения во времени транзита планеты, что указывает на сокращение орбитального периода.

Модели показывают, что за ближайшие три года орбита TOI-2109b сократится как минимум на 10 секунд — это подтверждает, что планета медленно, но неотвратимо приближается к своей звезде. Астрономы рассматривают три возможных сценария гибели планеты: она может быть разорвана приливными силами, врезаться в звезду или потерять внешнюю газовую оболочку под воздействием звездного излучения, оставив после себя лишь каменистое ядро.

Продолжение наблюдений в ближайшие годы позволит астрономам впервые в реальном времени зафиксировать последние этапы существования планетарной системы — уникальное явление в масштабах Вселенной.

Ранее астрономы нашли гигантскую экзопланету, скрытую в облаке газа и пыли.

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