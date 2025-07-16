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Астрономы нашли способ увидеть обитаемые планеты

arXiv: гравитационная линза Солнца способна показать экзопланеты в деталях
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NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

Доктор Слава Турышев, ведущий сторонник проекта космического телескопа, использующего эффект солнечной гравитационной линзы (SGL), рассмотрел, насколько реалистично получить изображение далекой экзопланеты с разрешением хотя бы 10 на 10 пикселей — и пришел к выводу, что только SGL действительно способен на это в обозримом будущем. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Изображение планеты, находящейся в 32 световых годах от нас, даже в таком «размытом» качестве стало бы технологическим прорывом. Оно позволило бы впервые не просто определить наличие планеты, но и рассмотреть ее поверхность: различить, условно говоря, океаны, материки, ледники и, возможно, признаки жизни. Однако чтобы добиться такой четкости, необходимо исключительное пространственное разрешение и огромная светочувствительность. Именно здесь большинство существующих и проектируемых телескопов терпят поражение.

Турышев предложил использовать эффект, предсказанный ещё Эйнштейном: массивные тела, такие как Солнце, искривляют пространство-время, идущий от далекой звезды свет может фокусироваться за Солнцем, подобно лучу через линзу. Если поместить телескоп в точку примерно в 550 астрономических единиц от Солнца, то он сможет уловить этот усиленный сигнал и с его помощью получить изображение экзопланеты с беспрецедентным разрешением. Более того, благодаря естественному фокусированию, собранный свет будет намного ярче, а значит — и время наблюдений сократится до разумных сроков.

Однако у такого проекта есть и обратная сторона: сложность запуска, длительность полета и необходимость значительного финансирования. В условиях нынешнего пересмотра бюджета NASA эта идея может надолго остаться на полке. Тем не менее, по мнению Турышева, если человечество действительно хочет увидеть другие миры, а не просто регистрировать их тени, у нас нет другого пути. Технология солнечной гравитационной линзы — это не фантастика, а единственный физически возможный способ увидеть экзопланеты в деталях уже в этом веке.

Ранее астрономы нашли гигантскую экзопланету, скрытую в облаке газа и пыли.

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