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Стало известно, как предпочтения в сексе влияют на счастье

SRT: предпочтения в сексе влияют на чувство удовлетворенности жизнью
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VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила: важно не только то, насколько люди удовлетворены качеством секса, но и то, что они о нем думают в целом. Люди, которые верят, что сексуальная совместимость — это результат естественной «химии», а не совместной работы, реже чувствуют, что сексуальное удовлетворение делает их в целом счастливее.Работа опубликована в журнале Sexual and Relationship Therapy (SRT).

Исследователи изучили данные 185 взрослых американцев, состоящих в отношениях. Они оценивали частоту секса и удовлетворенность им, цели, с которыми занимаются сексом (например, для удовольствия или чтобы избежать конфликта), и взгляды на природу сексуальной совместимости.

Выяснилось, что те, кто считает, что над сексом нужно работать — сильнее связывали интимную гармонию с общим счастьем. А те, кто верит в совпадение совместимостей, даже при высокой сексуальной удовлетворенности не всегда ощущали, что их жизнь в целом лучше.

Оказалось также, что у людей, которые чаще испытывают негативные эмоции, частый секс оказывался особенно важен для ощущения счастья. У тех же, кто и так чувствует себя хорошо, прямой связи между сексом и общим благополучием не наблюдалось. Похожая картина возникала и у тех, кто занимается сексом, чтобы избежать проблем с партнером: для них интимность тоже оказывала больший эффект.

Исследование также показало, что мотивация к сексу может меняться с возрастом и в зависимости от стадии отношений: в браке люди чаще указывают, что занимаются сексом, чтобы избежать разочарования партнера.

Авторы подчеркивают, что полученные данные могут помочь психологам и парам лучше понять, как сексуальные установки влияют на качество жизни — и почему одни люди чувствуют себя счастливее в отношениях, чем другие.

Ранее российские ученые рассказали, как технологии изменили поцелуи.

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