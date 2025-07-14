Распространенный вирус назвали провокатором рака

Инфицирование вирусом Эпштейна-Барр связано с повышенным риском развития нескольких видов рака. К такому выводу пришли ученые из Китая и Международного агентства по изучению рака (IARC). Результаты их масштабного исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

EBV (вирус Эпштейна-Барр) — является одним из самых распространенных среди людей: более 90% населения Земли заражаются им хотя бы раз в жизни. Он передается через слюну и чаще всего вызывает мононуклеоз — заболевание с симптомами, напоминающими грипп. Однако ученые все чаще находят связь между заражением EBV и развитием различных форм рака.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья почти 74 тысяч взрослых жителей юга Китая, за которыми наблюдали от восьми до десяти лет. У тех, у кого в крови обнаруживались антитела EBV VCA-IgA (они вырабатываются при инфицировании вирусом), риск развития рака был почти в пять раз выше, чем у участников с отрицательным тестом. Особенно резко возрастала вероятность карциномы носоглотки — в 26 раз. Также вирус оказался связанным с увеличением риска лимфом, рака печени и лёгких.

По подсчетам авторов, примерно 8% всех случаев онкологических заболеваний в исследуемом этом регионе могут быть связаны с вирусом Эпштейна-Барр.

«Хотя связь между EBV и отдельными видами рака известна давно, данных о его роли в более широком спектре онкологических заболеваний было недостаточно», — отметил один из авторов работы, Зисис Козлакидис.

Все больше данных о серьезных последствиях, к которым может привести инфекция, стимулируют разработку вакцины против вируса. Ученые считают, что ее внедрение может существенно повлиять на уровень заболеваемости раком во всем мире.

Ранее ученые «побороли» рак кожи с помощью вируса герпеса.