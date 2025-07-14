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Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр

Guardian: ученые зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр
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(ESA/Hubble, N. Bartmann

Ученые зафиксировали самое масштабное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые определили колебания пространства-времени, вызванные столкновением двух гигантских черных дыр, которые сближались по спирали далеко за пределами Млечного Пути. Волны удалось зафиксировать благодаря детекторам гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане.

Сигнал поступил с расстояния около 10 млрд световых лет и свидетельствует о столкновении двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца соответственно.

До этого сообщалось, что ученые из США впервые наблюдали, как частицы в кольце плазмы могут собираться в планеты. Для этого они использовали специальную установку с вращающимися цилиндрами и жидким металлом, имитирующими поведение вещества в космосе.

В июне стало известно, что ученые из Кембриджского университета выяснили, что с помощью радиосигналов можно определить массу первых звезд, появившихся вскоре после Большого взрыва.

Ранее физики открыли новый вид звезд, питаемый темной материей.

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