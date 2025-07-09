На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Искуственный интеллект победил устойчивую к антибиотикам кишечную палочку

NatCom: с помощью ИИ впервые создан белок, убивающий кишечную палочку
true
true
true
close
Unsplash

Австралийские ученые разработали готовый к использованию биологический белок с помощью искусственного интеллекта — и он способен уничтожать бактерии, устойчивые к антибиотикам, такие как кишечная палочка E. coli. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В основе проекта — новая платформа AI Protein Design, разработанная исследователями под руководством доктора Риса Гринтера и доцента Гэвина Нотта. Эта система позволяет создавать тысячи уникальных белков с заданными свойствами всего за секунды — то, на что у ученых раньше уходили десятилетия.

«Используемый нами подход моделирует разработку белков, позволяя создавать лекарства, вакцины, наноматериалы и даже биосенсоры», — объяснил Нотт.

Платформа использует набор инструментов глубокого обучения, включая Bindcraft и Chai — новейшие разработки в области белкового дизайна. Эти алгоритмы обучены предсказывать, как белок будет сворачиваться и с какими молекулами он сможет связываться, что позволяет «с нуля» проектировать белки, действующие как лекарства или ингибиторы. В рамках текущего исследования с помощью ИИ был создан белок, убивающий E. coli, устойчивую к обычным антибиотикам. Эксперименты подтвердили его эффективность.

«Это не просто ускоряет процесс, — добавил Гринтер, — но и делает его в десятки раз дешевле по сравнению с традиционным методом, при котором белки отбирают в природе и адаптируют в лаборатории».

Созданная платформа уже используется для проектирования белков, способных действовать как лекарства, ферменты и диагностические маркеры. Ученые уверены: это только начало новой эры в биомедицине.

Ранее ученые впервые смогли нейтрализовать два смертельно опасных вируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами