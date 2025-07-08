В космосе найден «аналог» Земли

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили экзопланету Kepler-22b, которая по своим характеристикам приближена к Земле и может считаться потенциальным аналогом последней. Результаты работы опубликованы на научном портале препринтов arXiv.

Экзопланетой называют любую планету, находящуюся за пределами Солнечной системы. В рамках работы ученые проанализировали 517 таких объектов, зарегистрированных в базе данных NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Они изучили восемь ключевых параметров экзопланет, включая радиус и плотность, уровень солнечного излучения, температуру поверхности, свойства звезды, вокруг которой они вращаются. Также исследователи учли так называемую металличность — содержание в звезде элементов тяжелее водорода и гелия, которые влияют на формирование и химический состав планет.

Исследователи разработали новую систему оценки, позволяющую классифицировать планеты по степени их схожести с Землей. Согласно этой модели, только 0,6% проанализированных объектов — всего три планеты, включая саму Землю — соответствуют всем основным критериям потенциальной обитаемости. Из них наиболее близким по параметрам оказался объект Kepler-22b, находящийся в созвездии Лебедя. Оно находится в северном полушарии неба и вытянуто вдоль Млечного Пути.

Около 75% остальных экзопланет, по словам авторов, обращаются вокруг подходящих по характеристикам звезд, но сами не обладают условиями, необходимыми для жизни. Примерно 1,2% оказались «пограничными случаями» — планетами, которые формально могут быть пригодны для жизни, но вращаются вокруг маломассивных и холодных звезд — красных карликов спектрального класса M, где условия для жизни могут быть нестабильными или экстремальными.

Ранее ученые впервые воссоздали процесс рождения планет в лаборатории.