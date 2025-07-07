Фиговые деревья научились превращать углекислый газ в камень

Международная группа ученых обнаружила, что некоторые виды фиговых деревьев могут извлекать углекислый газ из атмосферы и хранить его в виде минерала в своих стволах. Об этом сообщает Европейская ассоциация геохимии (European Association of Geochemistry, EAG).

В центре исследования оказались три вида фиговых деревьев, растущих в засушливом районе Самбуру на севере Кении. Один из них — Ficus wakefieldii — продемонстрировал способность связывать CO2 (углекислый газ) и превращать его в карбонат кальция. Из этого минерала состоят мел и известняк.

Ученые объяснили, что, как правило, растения накапливают углерод в органической форме в процессе фотосинтеза. Однако у фиговых деревьев был обнаружен дополнительный механизм: они образуют кристаллы оксалата кальция, которые со временем распадаются и превращаются в неорганический карбонат кальция. Этот минеральный углерод может сохраняться в почве сотни лет.

Более того, минерализация происходит не только в земле, но и в тканях самих деревьев. Синхротронный анализ (метод исследования структуры вещества с помощью электромагнитного излучения заряженных частиц) подтвердил наличие карбоната кальция внутри древесины. По сути, такие деревья «окаменевают» изнутри, надежно фиксируя атмосферный углерод.

Ученые также обнаружили, что почва вокруг фиговых деревьев становится более щелочной, что повышает ее плодородность и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Ранее аналогичный механизм наблюдали только у бесплодных деревьев. Ficus wakefieldii стал первым плодоносным видом, у которого зафиксирован активный оксалатно-карбонатный путь связывания углерода. Это открытие делает дерево перспективным для агролесоводства: его можно использовать одновременно для восстановления почв, поглощения CO2 и получения урожая.

По оценкам ученых, одно дерево ироко (Milicia excelsa), ранее изученное, может за свою жизнь накопить до одной тонны карбоната кальция. И таких деревьев, вероятно, намного больше — особенно в тропиках.

Ранее ученые впервые создали живой строительный материал.