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Кесарево сечение повышает риск развития рака у ребенка, предупредили ученые

IJC: кесарево сечение повышает риск развития лейкемии у ребенка
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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Дети, появившиеся на свет с помощью планового кесарева сечения, имеют повышенный риск развития острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) — наиболее распространенной формы рака крови у детей. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции. Работа опубликована в журнале International Journal of Cancer (IJC).

В рамках исследования были проанализированы данные о почти 2,5 млн детей, рожденных в Швеции в периоды с 1982 по 1989 год и с 1999 по 2015 год. Из них 15,5% (около 376 тысяч) родились с помощью кесарева сечения. Всего за это время 1495 детей из этой группы были диагностированы с лейкемией.

Наибольшее количество случаев ОЛЛ пришлась на группу детей, родившихся посредством планового кесарева сечения — то есть выполненного заранее, без начала родовой деятельности. У таких детей риск развития ОЛЛ оказался на 21% выше по сравнению с детьми, рожденными естественным путём. При этом риск самой распространенной разновидности — В-клеточного острого лимфобластного лейкоза (B-ОЛЛ) — увеличивался на 29%.

Исследователи предполагают, что разница между плановым и экстренным кесаревым может объясняться иммунологическими механизмами. При экстренном кесаревом, как правило, у женщины уже начинается родовая деятельность, и ребенок испытывает физиологический стресс, а также может контактировать с микрофлорой родовых путей. Этого не происходит при плановом кесаревом, что, возможно, влияет на формирование иммунной системы.

Авторы подчеркивают, что риск в абсолютных цифрах остается очень низким. В Швеции ежегодно диагностируют от 50 до 70 новых случаев B-ОЛЛ. Повышенный риск, связанный с плановыми кесаревыми сечениями, согласно расчетам исследователей, соответствует примерно одному дополнительному случаю в год.

Ранее было названо осложнение при родах, повышающее риск инфаркта и инсульта.

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