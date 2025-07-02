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Ученые выяснили, почему мы иногда чувствуем чье-то присутствие в темноте

RBB: неуверенность вызывает эффект «чужого присутствия»
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Depositphotos

Чувство, что кто-то рядом, даже если вы находитесь в одиночестве, связано с тем, как мозг реагирует на неясные сигналы в темной или тихой обстановке. К такому выводу пришли исследователи из Масарикова университета в Чехии. Работа опубликована в журнале Religion, Brain & Behavior (RBB).

В эксперименте 126 студентов поместили в затемненную комнату с повязкой на глазах и берушами на 30 минут, что создавало легкую сенсорную депривацию. Участников разделили на две группы: половине сказали, что кто-то может случайно зайти в комнату во время сеанса, а другой половине — нет. После этого измеряли физиологическое возбуждение (с помощью кожно-гальванической реакции) и проводили опросы.

Выяснилось, что решающим фактором для ощущения «чужого присутствия» является внутренняя неуверенность: чем сильнее участники чувствовали тревогу, тем чаще им казалось, что кто-то находится рядом, хотя они ничего не видели и не слышали. У людей с высоким уровнем воображения такие ощущения возникали чаще, тогда как склонные к фантазиям, наоборот, реже сообщали о «визуальном присутствии» — вероятно, они просто уходили в свои мысли и не ощущали неопределенности.

Авторы считают, что такие «призрачные» ощущения — это нормальная реакция мозга на неясность.

«Наш мозг эволюционно настроен замечать возможные угрозы даже там, где их может не быть, чтобы в случае реальной опасности успеть среагировать», — пояснила автор исследования Яна Ненадалова.

Ученые подчеркивают, что это не галлюцинации и не патология, а результат того, как мозг обрабатывает слабые или неоднозначные сигналы в условиях неопределенности. В будущем исследователи планируют изучить, как мировоззрение или религиозные убеждения влияют на содержание подобных ощущений и почему иногда «присутствие» может казаться не пугающим, а успокаивающим.

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