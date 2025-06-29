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Рывок к Седне: ученые нашли способы достичь самого загадочного мира Солнечной системы

arXiv: термоядерный двигатель и солнечный парус позволят добраться до Седны
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NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

Итальянские ученые из Политехнического университета Бари разработали два новых метода изучения Седны — загадочной карликовой планеты далеко за орбитой Плутона. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Седна делает полный оборот вокруг Солнца за 11 тыс. лет. В 2075-2076 годах небесное тело достигнет ближайшей к Солнцу точки, что даст редкую возможность для исследования этого мира.

Команда предложила отправить к планете корабль с прямым термоядерным приводом (ПТП), использующим энергию для создания тяги и питания космического аппарата. Согласно расчетам, такой подход позволит достичь Седны за 10 лет, включая 1,5 года активного ускорения.

Второй вариант — усовершенствованный солнечный парус с технологией термической десорбции. В отличие от классических солнечных парусов, эта система использует нагрев поверхности для создания дополнительной тяги. В сочетании с гравитационным маневром вокруг Юпитера такой аппарат может долететь до Седны всего за семь лет. Однако, в отличие от ПТП, солнечный парус сможет лишь пролететь мимо, не выходя на орбиту.

Обе технологии сталкиваются с серьезными техническими вызовами. Термоядерный двигатель пока остается теоретической разработкой, требующей прорывов в управляемом синтезе. Солнечный парус с термической десорбцией ближе к реализации, но его успех зависит от точности расчетов и новых материалов.

Если миссия не стартует в ближайшие десятилетия, следующая возможность изучить Седну вблизи появится лишь через тысячи лет. Ученые надеются, что человечество сможет воспользоваться этим шансом, чтобы раскрыть тайны формирования Солнечной системы и природы далеких ледяных миров.

Ранее ученые нашли новую карликовую планету за орбитой Солнечной системы.

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