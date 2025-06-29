Женщины доминировали в обществе древнейшего протогорода неолита, выяснили ученые

Science: в 9000-летнем поселении Чатал-Хююк родство наследовали по женской линии

Турецкие ученые из Ближневосточного технического университета выяснили, что женщины доминировали в обществе древнейшего протогорода Чатал-Хююк (7100-5800 гг. до н.э.) на юге Турции. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Особый интерес вызывали захоронения под полами домов и многочисленные женские статуэтки. Новое генетическое исследование раскрыло систему родства: ближайшие родственники покоились вместе, тогда как двоюродные и троюродные — в соседних жилищах.

«Поразительно, но все родственные связи прослеживались по материнской линии», — пояснил соавтор работы Мехмет Сомель.

Анализ ДНК позволил определить пол детей, что невозможно сделать по костным останкам. Это выявило удивительную закономерность: девочки получали более богатые погребальные дары.

Ученые осторожно называют Чатал-Хююк «женоцентричным» обществом, избегая термина «матриархат», который предполагает строгую систему наследования.

Открытие резко контрастирует с патрилинейными моделями неолитической Европы.

«Если бы картина была обратной, никто не сомневался бы в патриархальном устройстве», — прокомментировал археолог Бенджамин Арбакл.

Исследователи теперь планируют изучить другие древние поселения, чтобы понять: был ли Чатал-Хююк особенным явлением или частью забытой культурной традиции.

Ранее археологи выяснили, что в Британии железного века женщины были главнее мужчин.